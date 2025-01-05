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У РФ скаржаться на атаку дронів на Міллерово та Таганрог

Неділя 05 січня 2025 01:05
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У РФ скаржаться на атаку дронів на Міллерово та Таганрог Ілюстративне фото: у Ростовській області заявляють про атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У деяких містах Ростовської області (РФ) у ніч проти 5 січня пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсара та російські Telegram-канали.

За словами представника влади регіону, на півночі області "ППО відбивають повітряну атаку".

"Знищено БПЛА у Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку", - розповів місцевий губернатор.

Між тим в мережі були оприлюднені кадри дронових атак. У пабліках пишуть, що Таганрог начебто під "потужною атакою" безпілотників, й стверджують, що нібито були збиті вже 13 БПЛА.

У РФ скаржаться на атаку дронів на Міллерово та Таганрог

Також повідомляють, що під ударом, зокрема, військовий аеродром у Міллерово.

Атаки дронів у Ростовській області

Нагадаємо, раніше у Ростовській області заявляли про вибухи в районі аеродрому Міллерово ввечері 23 грудня 2024 року. Тоді російська сторона скаржилася на атаку дронів.

Пізніше видання Forbes писало, що безпілотники атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області РФ. Їх цілями могли бути штурмовики Су-25 ВПС Росії.

Додамо, наприкінці грудня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ поінформували, що нещодавно Повітряні сили завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.

А 25 грудня джерела РБК-Україні в спецслужбах розповіли, що дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні біля Новочеркаська в Ростовській області. Цей полігон є одним з найбільших у РФ.

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Ростовська область Вибухи Атака дронів
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