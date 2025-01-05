У РФ закрили аеропорт у Казані, повідомляють про загрозу дронів

В аеропорту міста Казань (РФ) сьогодні вранці, 5 січня, тимчасово перестали приймати та відправляти авіарейси. Такі дії пов'язані з можливістю повітряної атаки із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Крім того, у цей момент передбачається проведення евакуації цивільних осіб з повітряної гавані.

У період дії таких обмежень застосовується заборона на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 кілометрів від аеродрому, де оголошений відповідний план.

У РФ запроваджують для аеропортів план "Килим" зазвичай органами протиповітряної оборони у виняткових ситуаціях, таких як, зокрема, безпосередня загроза атак БПЛА.

Разом з тим Telegram-канал Shot пише, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу дронової атаки.

РосЗМІ навели заяву Росавіації про те, що в казанському аеропорту були запроваджені "тимчасові обмеження польотів цивільних судів".

Раніше повідомлялося, що у Казані закривали аеропорт на тлі загрози дронів у грудні та у жовтні минулого року. В усіх цих випадках оголошувався план "Килим" через ризик атак безпілотників.

До слова, вчора вночі та під ранок у Петербурзі також закрили аеропорт Пулково через небезпеку БПЛА.

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