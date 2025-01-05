У РФ відзвітували про "відбиття" масованої атаки дронів у п'яти областях

У п'яти областях РФ у ніч проти 5 січня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За даними Міністерства оборони країни-агресора, у цих регіонах загалом було ліквідовано понад 60 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міноборони РФ.

В заяві російського відомства стверджується, що протягом ночі засобами ППО був "знищений 61 український безпілотний літальний апарат".

Також російське міністерство представило такі дані щодо "відбиття" дронових атак та збиття БПЛА по регіонах:

37 безпілотник начебто був ліквідований у Ростовській області,

20 - у Брянській області,

2 - у Воронезькій області,

1 - у Бєлгородській області,

1 - в Орловській області.

Атака дронів у Ростовській області

Між тим губернатор Ростовської області Юрій Слюсар назвав у своєму Telegram дронову атаку на регіон "масованою".

"Цієї ночі в Ростовській області відбито масовану повітряну атаку ворога. Починаючи з півночі силами та засобами ППО знищено 37 БПЛА, у тому числі – у Таганрозі, Міллерівському, Тарасівському та Білокалитвинському районах", - йдеться в публікації російського чиновника в мережі.

Як він стверджує, через "падіння уламків" є пошкодження цивільних об'єктів у Таганрозі та Неклинівському районі, й ніхто не постраждав.

Удар БПЛА у Бєлгородській області

Також варто зауважити, що на тлі ранкової заяви Міноборони РФ про 1 збитий безпілотник цієї ночі у Бєлгородській області, губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков написав у Telegram, що дронові удари були на Грайворон та ще два населені пункти, а саме села Гора-Поділ та Нижнє Березово-Друге.

Він також розповів, що через атаку БПЛА ніхто не постраждав. За словами бєлгородського губернатора, є пошкодження будівель та загоряння авто у Грайвороні, та у селах Гора-Поділ та Нижнє Березово-Друге.

Також він оприлюднив в мережі фото наслідків.