Не только Казань. Еще в ряде российских городов закрыли аэропорты

В ряде городов России утром 5 января ограничили работу аэропортов. Причиной этого стала угроза с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

В сети сообщили, что в аэропорту Казани ввели план "Ковер". Его объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Ранее россияне закрыли аэропорт в городе Казань. Там тоже ввели "временные ограничения полетов гражданских судов".

"Росавиация" заявила, что в Нижнекамске, Ижевске и Перми ограничили работу аэропортов для "обеспечения безопасности полетов".

Атака дронов в РФ

Минобороны России заявило о массированной атаке дронов в ночь на 5 января. Москва утверждает, что якобы уничтожили 61 дрон в пяти областях, а именно в Ростовской области - 37 беспилотников, Брянской - 20, Воронежской - два, по одному - в Белгородской и Орловской.

В сети заявили, что ночью дроны атаковали Таганрог и Миллерово Ростовской области РФ. В частности, речь идет об атаке на аэродром.

Также губернатор Белгородской области утверждает, что якобы дроны ударили по трем населенным пунктам, сбрасывая взрывчатку.

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