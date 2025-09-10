Не тільки iPhone. Apple прибрала з продажів низку популярних пристроїв: що відомо

Які пристрої Apple зняла з виробництва

Після презентації Awe Dropping Event Apple припинила випуск низки старих моделей iPhone, Apple Watch і AirPods:

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus

Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 2

AirPods Pro 2.

Навіщо Apple знімає пристрої з продажу

Щороку Apple знімає з продажу застарілі пристрої після виходу нових моделей з поліпшеними характеристиками. Це дає змогу спростити асортимент і водночас стимулює користувачів до купівлі новинок.

Хоча для iPhone і Apple Watch компанія вказує номер версії, свої бездротові навушники компанія позначає просто як AirPods і AirPods Pro, що іноді може вводити покупців в оману.

Де ще можна знайти зняті пристрої

Зняті з виробництва пристрої можуть, як і раніше, продаватися в онлайн-ритейлерів і авторизованих продавців, поки є залишки. Їх також можна знайти на ринку старих смартфонів або у вигляді відновлених пристроїв.

Згодом Apple відносить зняті з виробництва пристрої до категорії "вінтажні" через п'ять років після припинення випуску, а через сім років вони потрапляють до списку "застарілі".

Поточна лінійка Apple

Наразі лінійка смартфонів Apple включає: iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max, iPhone 17 Air, iPhone 16e і торішній базовий iPhone 16.

У сегменті розумних годинників представлені: Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 і Apple Watch Hermes на базі Series 11. Для навушників компанія пропонує AirPods Pro 3, AirPods 4 і AirPods Max.