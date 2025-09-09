ua en ru
Apple оголосила дату виходу iOS 26 для iPhone: коли чекати на оновлення

Вівторок 09 вересня 2025 22:17
Apple оголосила дату виходу iOS 26 для iPhone: коли чекати на оновлення Apple оголосила терміни релізу iOS 26 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Сьогодні один із головних днів у році для Apple: компанія провела масштабний захід, у центрі уваги якого опинилася лінійка iPhone 17 та інші новинки. На програмному фронті теж є новини: iOS 26 вийде зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

iOS 26 була вперше представлена в червні на WWDC і відтоді проходила бета-тестування. Після трьох місяців тестування Apple майже готова випустити оновлення для всіх користувачів.

Офіційний реліз iOS 26 відбудеться в понеділок, 15 вересня.

Оновлення принесе низку поліпшень, включно з редизайном Liquid Glass, великими змінами в Apple Wallet, CarPlay, Повідомленнях і багато іншого. Система буде доступна для всіх сумісних моделей iPhone.

Підтримувані моделі iPhone:

  • Усі нові моделі iPhone 17
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 і 16 Plus
  • iPhone 16 Pro і 16 Pro Max
  • iPhone 15 і 15 Plus
  • iPhone 15 Pro і 15 Pro Max
  • iPhone 14 і 14 Plus
  • iPhone 14 Pro і 14 Pro Max
  • iPhone 13 і 13 mini
  • iPhone 13 Pro і 13 Pro Max
  • iPhone 12 і 12 mini
  • iPhone 12 Pro і 12 Pro Ma
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro та 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го покоління і новіше).

Варто зазначити, що зі списку виключено три моделі: iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, хоча вони здатні працювати з iOS 18. Apple, як і раніше, час від часу випускатиме оновлення безпеки для непідтримуваних моделей.

Тим користувачам, які хочуть нові функції iOS 26 і оновлений інтерфейс Liquid Glass, доведеться використовувати одну з перерахованих вище моделей.

