Apple оголосила дату виходу iOS 26 для iPhone: коли чекати на оновлення
Сьогодні один із головних днів у році для Apple: компанія провела масштабний захід, у центрі уваги якого опинилася лінійка iPhone 17 та інші новинки. На програмному фронті теж є новини: iOS 26 вийде зовсім скоро.
iOS 26 була вперше представлена в червні на WWDC і відтоді проходила бета-тестування. Після трьох місяців тестування Apple майже готова випустити оновлення для всіх користувачів.
Офіційний реліз iOS 26 відбудеться в понеділок, 15 вересня.
Оновлення принесе низку поліпшень, включно з редизайном Liquid Glass, великими змінами в Apple Wallet, CarPlay, Повідомленнях і багато іншого. Система буде доступна для всіх сумісних моделей iPhone.
Підтримувані моделі iPhone:
- Усі нові моделі iPhone 17
- iPhone 16e
- iPhone 16 і 16 Plus
- iPhone 16 Pro і 16 Pro Max
- iPhone 15 і 15 Plus
- iPhone 15 Pro і 15 Pro Max
- iPhone 14 і 14 Plus
- iPhone 14 Pro і 14 Pro Max
- iPhone 13 і 13 mini
- iPhone 13 Pro і 13 Pro Max
- iPhone 12 і 12 mini
- iPhone 12 Pro і 12 Pro Ma
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro та 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го покоління і новіше).
Варто зазначити, що зі списку виключено три моделі: iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, хоча вони здатні працювати з iOS 18. Apple, як і раніше, час від часу випускатиме оновлення безпеки для непідтримуваних моделей.
Тим користувачам, які хочуть нові функції iOS 26 і оновлений інтерфейс Liquid Glass, доведеться використовувати одну з перерахованих вище моделей.
