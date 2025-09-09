ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок

Вівторок 09 вересня 2025 20:55
UA EN RU
Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок Apple офіційно представила iPhone 17 (скріншот: Apple)
Автор: Павло Колеснік

Apple офіційно представила iPhone 17 - нове покоління своїх смартфонів. До лінійки увійшли чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, нові технології та значні поліпшення в продуктивності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Awe Dropping, яка транслювалася на офіційному YouTube-каналі Apple.

iPhone 17: базова модель

iPhone 17 оснащений новим 3-нм чіпом A19 Apple Silicon з 6-ядерним CPU (2 продуктивних і 4 енергоефективних ядра) і 5-ядерним GPU. Продуктивність CPU збільшено, GPU отримав друге покоління Dynamic Caching і новий механізм стиснення зображень. Пристрій став найбільш енергоефективним iPhone на сьогоднішній день.

Батарея iPhone 17 забезпечує весь день роботи і до 8 годин відтворення відео за умови швидкого заряджання - всього 10 хвилин підключення до мережі вистачає для 8 годин перегляду. Сховище починається з 256 ГБ. Корпус став міцнішим і стійкішим до вигинів, а Ceramic Shield 2 з новим покриттям триразово захищає смартфон від подряпин.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок
Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокСкріншот

Кольори і дизайн

iPhone 17 представлений у п'яти кольорах: Лавандовий, Блакитна імла, Чорний, Білий і Шавлія. Модель отримала новий ремінець і аксесуар MagSafe.

Попередні замовлення на iPhone 17 відкриті вже сьогодні, а продажі стартують 19 вересня.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок
Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокСкріншот

iPhone 17 Air: ультратонкий смартфон

iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію - всього 5,6 мм. Дисплей нового пристрою займає 6,5 дюйма, підтримує ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц, Always-On Display і пікову яскравість до 3000 ніт.

Корпус виконаний з титану, а новий Ceramic Shield з нанокристалами забезпечив триразовий захист від подряпин.

Смартфон оснащений модемом C1X, який удвічі швидший за попередника і споживає на 30% менше енергії. iPhone Air працює тільки з eSIM, що дало змогу збільшити внутрішній простір для батареї - автономність розрахована на весь день. Новий акумулятор забезпечує до 40 годин відтворення відео за під'єднаного MagSafe-пакета.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок
Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокСкріншот

Камери та відео

iPhone Air отримав інноваційну систему камер Fusion з чотирма фокусними відстанями (13, 26, 28 і 35 мм) і подвійним режимом зйомки (1x і 2x).

Фронтальна камера Center Stage стала більшою і квадратною, що дає змогу автоматично утримувати користувача в кадрі під час фото і відео. Підтримуються стабілізація під час зйомки з рук і запис відео з подвійним захопленням - одночасно з фронтальної та задньої камер.

Фотографія та відео на iPhone Air

iPhone Air оснащений системою Fusion з 48-МП камерами і фронтальною камерою Center Stage з поліпшеною стабілізацією відео і подвійною зйомкою. Користувачі зможуть знімати з чотирма фокусними відстанями і використовувати технології стабілізації з режиму Action на задній камері.

Продуктивність iPhone Air

Новий A19 Pro з 6-ядерним CPU, поліпшеним GPU з Dynamic Caching і нейронними прискорювачами забезпечує продуктивність рівня MacBook Pro в iPhone.

Аксесуари та новинки дизайну

Apple представила новий текстильний чохол TechWoven з різнокольоровою ниткою, прозорі та силіконові кейси з поліпшеними кнопками, а для iPhone Air - тонкий напівпрозорий чохол менше ніж 1 мм і ремінець cross-body. Також iPhone Air отримав нову батарею MagSafe з можливістю до 40 годин відео відтворення і eSIM-only по всьому світу.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок
Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокСкріншот

iPhone 17 Pro: потужність і камери

Apple представила iPhone 17 Pro і Pro Max з оновленим дизайном і рекордною продуктивністю. Компанія заявила, що нові моделі пропонують "нове визначення Pro" і забезпечують до 40% стабільнішу роботу порівняно з iPhone 16 Pro.

Смартфони отримали алюмінієвий корпус з високопродуктивними антенами і новою системою відведення тепла через цілісний корпус, а заднє скло захищене Ceramic Shield і стало вчетверо стійкішим до тріщин.

Камери та відео для професіоналів

iPhone 17 Pro отримав три 48-МП камери Fusion на задній панелі та фронтальну 18-МП з технологією Center Stage. Модель підтримує 1x, 2x, 4x і 8x телеоб'єктив, а цифровий зум сягає 40x для фото.

Для відео доступна підтримка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а також нові функції професійного знімання, включно з ProRes RAW і синхронізацією камер Genlock. Apple підкреслила, що це еквівалент восьми професійних об'єктивів в одній кишені.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок
Скріншот

Дизайн, матеріали та кольори

Нові моделі отримали алюмінієвий корпус з високою теплопровідністю, захищений водонепроникною камерою і лазерним зварюванням. Смартфони залишаться зручними для утримання в руках, незважаючи на збільшену батарею і вдосконалену систему охолодження.

iPhone 17 Pro і Pro Max доступні в трьох кольорах: сріблястому, глибокому синьому і космічному помаранчевому.

Батарея та продуктивність

iPhone 17 Pro Max отримав рекордний час автономної роботи серед iPhone - до 39 годин відтворення відео. Батарея збільшена у моделей з eSIM, а система відведення тепла та оптимізація компонентів забезпечують високу продуктивність без перегріву.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокApple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинокСкріншот

Вартість нових iPhone

  • iPhone 17 - від 799 доларів
  • iPhone Air - від 999 доларів
  • iPhone 17 Pro - від 1 099 доларів
  • iPhone 17 Pro Max - від 1 199 доларів.

Варіант із 2 ТБ пам'яті доступний для Pro Max. Продажі стартують 19 вересня.

iPhone 17 в Україні: які будуть ціни

Деякі українські онлайн-магазини вже відкрили передзамовлення на iPhone 17. У переліку доступні різні конфігурації - від 128 GB за 41 200 грн до 512 GB за 65 920 грн. Дехто "вимагає" передоплату, яка становить близько 5%.

Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок

iPhone 17 у жовтні-листопаді будуть в Україні (фото: x.com gbuhnici)

Зазначимо, що ціна айфонів в Україні традиційно вища за американську через 20% ПДВ і мита, витрати на сертифікацію та логістику, а також коливання курсу гривні до долара. Додатково вплив мають і політичні чинники, які можуть змінювати ланцюжки поставок.

В Україні нові моделі "яблучних" смартфонів очікуються до кінця жовтня 2025 року.

Зазначимо, що всі нові моделі iPhone працюватимуть на iOS 26 з редизайном Liquid Glass, новими функціями сповіщень і поліпшеннями Apple Music.

Раніше ми експертно порівнювали iPhone 17 Pro Max і Galaxy S25 Ultra і розповідали, який смартфон краще купувати зараз.

Також нещодавно було названо можливу дату виходу iPhone Fold і складного iPad.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України