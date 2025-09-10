Не только iPhone. Apple убрала с продаж ряд популярных устройств: что известно

Какие устройства Apple сняла с производства

После презентации Awe Dropping Event Apple прекратила выпуск ряда старых моделей iPhone, Apple Watch и AirPods:

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus

Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 2

AirPods Pro 2.

Зачем Apple снимает устройства с продаж

Ежегодно Apple снимает с продажи устаревшие устройства после выхода новых моделей с улучшенными характеристиками. Это позволяет упростить ассортимент и одновременно стимулирует пользователей к покупке новинок.

Хотя для iPhone и Apple Watch компания указывает номер версии, свои беспроводные наушники компания обозначает просто как AirPods и AirPods Pro, что иногда может вводить покупателей в заблуждение.

Где еще можно найти снятые устройства

Снятые с производства устройства могут по-прежнему продаваться у онлайн-ретейлеров и авторизованных продавцов, пока есть остатки. Их также можно найти на рынке подержанных смартфонов или в виде восстановленных устройств.

Со временем Apple относит снятые с производства устройства к категории "винтажные" через пять лет после прекращения выпуска, а через семь лет они попадают в список "устаревшие".

Текущая линейка Apple

На данный момент линейка смартфонов Apple включает: iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max, iPhone 17 Air, iPhone 16e и прошлогодний базовый iPhone 16.

В сегменте умных часов представлены: Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Hermes на базе Series 11. Для наушников компания предлагает AirPods Pro 3, AirPods 4 и AirPods Max.