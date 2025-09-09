Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3: перші фото та головні фішки

Apple провела свою щорічну презентацію Awe Dropping. Головним анонсом став новий iPhone 17. Однак компанія підготувала й низку інших цікавих новинок.

Про те, чим ще здивувала Apple на своїй презентації, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу на офіційному YouTube-каналі компанії.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 отримали збільшений дисплей, ставши найбільшим серед усіх моделей Apple Watch. Новинка також отримала поліпшення технології Always-On Display: оновлення екрана тепер відбувається щосекунди завдяки LTPO3, а ширококутний OLED забезпечує більш якісне відображення під різними кутами.

Скріншот

Новий процесор S11 і підвищення продуктивності

Для Ultra 3 Apple використовувала новий чип S11 SiP. Відбувся значний приріст порівняно з попередньою моделлю Ultra 2 і навіть торішньою Series 10.

Інтеграція можливостей Apple Intelligence у watchOS 26 додає ще більше потенціалу для поліпшення швидкості та функціональності пристрою.

Підтримка 5G і супутникового зв'язку

Apple Watch Ultra 3 став першим смарт-годинником Apple з підтримкою 5G завдяки технології 5G RedCap, оптимізованій для низького енергоспоживання.

Крім того, годинник отримав можливість супутникового зв'язку, що дає змогу надсилати екстрені повідомлення в умовах відсутності стільникового сигналу - функція особливо корисна для мандрівників і дослідників.

Скріншот

Нові можливості здоров'я та циферблати

Однією з очікуваних функцій стала можливість виявлення високого кров'яного тиску. Також Apple презентувала оновлені та нові ексклюзивні циферблати для Ultra 3, що стало одним із ключових аргументів для переходу на нову модель серед шанувальників лінійки.

Apple Watch Series 11

Новий процесор S11 SiP і поліпшення для ШІ

Apple Watch Series 11 стали першим годинником із процесором S11 SiP. Це оновлення забезпечує помітний приріст продуктивності порівняно з торішніми Series 10 і відкриває можливості для роботи нових функцій штучного інтелекту в watchOS 26.

У компанії зазначають, що частина можливостей буде ексклюзивною саме для Series 11 завдяки новому чипу.

Скріншот

Виявлення високого тиску

Головне нововведення в галузі здоров'я - функція виявлення високого кров'яного тиску. Годинник зможе попереджати користувача про можливу гіпертонію.

При цьому, як і у випадку з функцією виявлення апное сну, Apple Watch не показує конкретні показники тиску, але інформує про ризики. Ця функція може зіграти важливу роль у ранньому виявленні проблем із серцево-судинною системою.

Скріншот

Підтримка 5G і нові модеми

Вперше смарт-годинник Apple отримав підтримку 5G. У Series 11 використовується технологія 5G RedCap, розроблена спеціально для пристроїв з низьким енергоспоживанням. Це дасть змогу підвищити швидкість передачі даних без істотного впливу на час автономної роботи.

Крім того, Apple відмовилася від модемів Intel для годинників і перейшла на рішення від MediaTek. Це ще один крок компанії в бік незалежності від сторонніх постачальників і розширення можливостей своїх переносних пристроїв.

Скріншот

Apple Watch SE 3

Новий розмір і дизайн

Apple Watch SE 3 вийшли у двох варіантах - з дисплеями 1,6 і 1,8 дюйма. Це незначно більше порівняно з попереднім поколінням, але завдяки тонким рамкам і переробленому дизайну годинник має сучасніший вигляд.

На відміну від старших моделей, Always-On Display, як і раніше, відсутній, проте Apple оновила екранну панель, зробивши її яскравішою та енергоефективнішою.

Скріншот

Потужний процесор S11

Найпомітніше оновлення - перехід на новий чип S11 SiP, такий самий, як у Apple Watch Series 11 і Ultra 3. Це дало змогу збільшити продуктивність і додати кілька нових функцій, включно з підтримкою жесту "подвійного торкання" і локальною обробкою запитів Siri.

Функції для здоров'я

Модель SE традиційно поступається старшим Apple Watch за можливостями в медицині. У SE 3, як і раніше, немає ЕКГ і датчика рівня кисню в крові.

Однак годинник підтримує базові функції - моніторинг серцевого ритму, дихання і сну. Крім того, Apple додала виявлення апное сну, яке раніше було доступне тільки на флагманських моделях. Також SE 3 отримав оновлений оптичний датчик третього покоління.

Скріншот

Корпус і автономність

Незважаючи на чутки про можливий пластиковий корпус у стилі iPhone 5c, Apple залишила алюміній. Команда дизайнерів не затвердила пластикову версію через спірний зовнішній вигляд і складність зниження собівартості.

Також SE 3 отримав поліпшену батарею, швидшу зарядку і підвищений захист від води.

Скріншот

AirPods Pro 3

Новий чип H3

AirPods Pro 3 оснащені процесором H3, який прийшов на зміну H2. Новий чіп обіцяє не тільки поліпшення якості звуку і шумозаглушення, а й розширення можливостей з виходом майбутніх оновлень прошивки.

Покращене шумозаглушення

Одним із головних апгрейдів стало оновлене активне шумозаглушення (ANC). Apple стверджує, що порівняно з попередньою моделлю рівень придушення фонових шумів зріс значно, що робить AirPods Pro 3 ще привабливішими для користувачів у галасливих умовах.

Скріншот

Новий дизайн і кейс

Зарядний кейс також зазнав змін: він став компактнішим і відмовився від фізичної кнопки сполучення на користь сенсорного елемента. Самі навушники трохи зменшилися в розмірах, але загалом дизайн залишився близьким до попереднього покоління.

Скріншот

Сенсори здоров'я

Apple продовжує розвивати напрямок health tech. Тепер AirPods Pro 3 отримали датчик серцевого ритму і вимірювання температури тіла. Таким чином, навушники стають не тільки аудіопристроєм, а й елементом екосистеми здоров'я.

Скріншот

Живий переклад

Ще однією помітною функцією стала підтримка Live Translation. З її допомогою користувачі зможуть вести розмови з людьми, які розмовляють іншою мовою, отримуючи переклад у реальному часі прямо через навушники. Ця функція тісно інтегрована з iOS 26 і може з часом з'явитися і в інших моделях AirPods.

Скріншот