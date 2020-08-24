TikTok подал иск на администрацию Трампа

Видеосервис TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Причина - "слишком политизирован" распоряжение о запрете деятельности платформы на территории Соединенных Штатов.

Об этом говорится в заявлении соцсети.

TikTok утверждает, что администрация Трампа не дала справедливого шанса ответить на обвинения в том, что видеосервис представляет угрозу для национальной безопасности США.

В видеосервисе отметили, что обвинения в сотрудничестве с властями Китая безосновательными, поскольку данные американских пользователей хранятся за пределами КНР, а руководят соцсетью американцы, на которых не распространяется действие китайского законодательства.

Соцсеть также обратила внимание, что сотрудничала с властями США, в частности с Комитетом по вопросам иностранных инвестиций, чтобы развенчать опасения относительно злоупотребления данными американских пользователей.

В TikTok отметили, что запрет деятельности приведет к потере работы для 10 тысяч американцев нанесет ущерб миллионам пользователей соцсети в США.

Как сообщает CNN, иск компания подала в федеральный суд в штате Калифорния.

Отметим, что Белый дом выражает опасения, что TikTok может давать Коммунистической партии Китая доступ к персональным данным граждан США, в частности должностных лиц, которые пользуются платформой для дальнейшего их шантажа.

Напомним, Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.

Президент США заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Ранее Трамп сообщил, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети.