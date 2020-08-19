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Трамп заявил, что Oracle может выкупить американский бизнес ТikТok

Вашингтон, Среда 19 августа 2020 02:56
Трамп заявил, что Oracle может выкупить американский бизнес ТikТok
Фото: Oracle Corporation (facebook.com/Oracle)
Автор: Инна Собора

Компания провела предварительные переговоры о покупке

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok. Сделка должна состоятся до середины сентября.

Об этом пишет Reuters.

Трамп назвал Oracle "хорошей компаней", которая может купить популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах.

Заявление прозвучало на фоне появления информации о том, что Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Oracle Corporation - американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании - Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания.

Напомним, Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

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