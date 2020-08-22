ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Судебное заседание из-за запрета TikTok в США состоится в понедельник

Суббота 22 августа 2020 04:58
Судебное заседание из-за запрета TikTok в США состоится в понедельник
Фото: TikTok (canva.com)
Автор: Инна Собора

TikTok оспаривает в судебном порядке распоряжения Трампа о запрете приложения в США

В понедельник начнется судебное разбирательство по иску TikTok из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете работы приложения на территории страны. Иск касается распоряжения Трампа от 6 августа.

Об этом пишет Reuters.

Согласно документу от 6 августа, министр торговли должен был составить список транзакций с участием ByteDance и ее активов, которые должны быть запрещены через 45 дней.

"Согласно источникам, TikTok планирует утверждать, что указание от 6 августа о международных чрезвычайных экономических полномочиях лишает его надлежащей правовой процедуры. Источники добавили, что TikTok также будет оспаривать его классификацию Белым домом как угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный иск TikTok не защитит ByteDance от необходимости продать приложение.

Напомним, Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.

Президент США заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Ранее Трамп сообщил, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины приложениеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь