Судебное заседание из-за запрета TikTok в США состоится в понедельник

Фото: TikTok (canva.com)

TikTok оспаривает в судебном порядке распоряжения Трампа о запрете приложения в США

В понедельник начнется судебное разбирательство по иску TikTok из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете работы приложения на территории страны. Иск касается распоряжения Трампа от 6 августа.

Об этом пишет Reuters.

Согласно документу от 6 августа, министр торговли должен был составить список транзакций с участием ByteDance и ее активов, которые должны быть запрещены через 45 дней.

"Согласно источникам, TikTok планирует утверждать, что указание от 6 августа о международных чрезвычайных экономических полномочиях лишает его надлежащей правовой процедуры. Источники добавили, что TikTok также будет оспаривать его классификацию Белым домом как угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный иск TikTok не защитит ByteDance от необходимости продать приложение.

Напомним, Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.

Президент США заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Ранее Трамп сообщил, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети.