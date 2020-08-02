Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok после слов Трампа

Фото: тік-ток (canva.com)

Сделка может возобновиться после согласования позиций с Белым домом

Компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. На это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета социальной сети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Ранее Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok. По его словам, есть несколько вариантов действий относительно соцсети.

Приложение могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами КНР.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал запрет на популярную соцсеть TikTok.

Кроме того, запретили TikTok и другие китайские приложения в Индии после обострения на спорной границе.