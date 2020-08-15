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Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok

Вашингтон, Суббота 15 августа 2020 06:15
Трамп подписал новый указ по ограничению работы TikTok
Фото: TікTок (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Президент дал компании ByteDance три месяца на то, чтобы отказаться от всех активов в США

Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok. Свое решение президент США аргументировал наличием угроз для национальной безопасности.

Об этом говорится в указе президента, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ запрещает сделку по приобретению компанией ByteDance (владелец TikTok, - ред.) музыкального сервиса musical.ly.

Как отмечается в указе, после сделки произошло слияние TikTok и сервиса musical.ly. Таким образом, ByteDance создала единую платформу.

Трамп в своем указе дал компании 90 дней на то, чтобы отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, которые были собраны в США при помощи TikTok или musical.ly.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Помпео заявил, что TikTok является существенной угрозой для персональных данных американцев.

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