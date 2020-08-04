ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп: TikTok будет заблокирован 15 сентября, если не продаст бизнес в США

Вашингтон, Вторник 04 августа 2020 03:52
Трамп: TikTok будет заблокирован 15 сентября, если не продаст бизнес в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Китайская компания должна продать свои подразделения в США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября. Он дал время до 15 сентября.

Об этом пишет "Голос Америки".

Также Трамп поддержал переговоры компании Microsoft о покупке.

"Я установил дату - 15 сентября, и с этого момента в Соединенных Штатах у них не будет бизнеса. Они прекратят свою деятельность 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет их купить и договориться о сделке", - заявил Трамп.

Соединенные Штаты утверждают, что TikTok собирает персональные данные пользователей, к которым правительство Китая может получить доступ в разведцелях.

Против приложения было начато официальное расследование по соображениям национальной безопасности США.

Напомним, в субботу Трамп заявил, что он может запретить популярную китайскую соцсеть TikTok, но еще не принял окончательного решения.

После такого заявления Трампа, американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Вчера в Белом доме провели экстренные переговоры о предотвращении полной блокировки китайского приложения TikTok при участии корпорации Microsoft и представителей сервиса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дональд ТрампКитай
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь