Трамп: TikTok будет заблокирован 15 сентября, если не продаст бизнес в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Китайская компания должна продать свои подразделения в США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября. Он дал время до 15 сентября.

Об этом пишет "Голос Америки".

Также Трамп поддержал переговоры компании Microsoft о покупке.

"Я установил дату - 15 сентября, и с этого момента в Соединенных Штатах у них не будет бизнеса. Они прекратят свою деятельность 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет их купить и договориться о сделке", - заявил Трамп.

Соединенные Штаты утверждают, что TikTok собирает персональные данные пользователей, к которым правительство Китая может получить доступ в разведцелях.

Против приложения было начато официальное расследование по соображениям национальной безопасности США.

Напомним, в субботу Трамп заявил, что он может запретить популярную китайскую соцсеть TikTok, но еще не принял окончательного решения.

После такого заявления Трампа, американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Вчера в Белом доме провели экстренные переговоры о предотвращении полной блокировки китайского приложения TikTok при участии корпорации Microsoft и представителей сервиса.