Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них", - заявила она.

При этом Тихановская добавила, что Лукашенко своими действиями может превратить Беларусь в европейскую Северную Корею.

Также Тихановская призвала обсудить политический кризис в Беларуси в ходе саммитов G7, НАТО, ЕС-США, а также на саммите с участием президентов России и США.

Также она рекомендовала пригласить к участию белорусские демократические силы и поддержать ЕС в организации международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием основных заинтересованных сторон разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси. Важно заверить белорусов в том, что они получат помощь после перемен.

"Эти действия могли бы стать толчком для начала транзита власти - именно этого требуют белорусы. Иначе Лукашенко и другие диктаторы по всему миру будут чувствовать себя безнаказанными и продолжат свободно нарушать международные нормы, чтобы уничтожать своих противников",- считает оппозиционерка.