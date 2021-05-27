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Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью

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Четверг 27 мая 2021 16:38
Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью Фото: в субботу пройдут акции солидарности с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 29 мая по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Белорусский лидер отметила, что 29 мая - это день, когда задержали ее мужа, Сергея Тихановского, который намеревался баллотироваться на пост президента.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского – днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью - в нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное - чтобы в этот день беларусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключённым", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Также она выступила перед Комитетом по иностранным делам Европарламента (AFET). Политик призвала ввести 4-й пакет санкций и объявить о начале разработки нового, поскольку Александр Лукашенко превращает страну "в европейскую Северную Корею".

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