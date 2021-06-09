Тіхановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка

"Я настійно закликаю Сполучені Штати розширити санкції проти пособників Лукашенка, які фінансують режим, включаючи такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод, виявити джерела іноземного фінансування режиму і націлити санкції на них", - заявила вона.

При цьому Тіхановська додала, що Лукашенко своїми діями може перетворити Білорусь на європейську Північну Корею.

Також Тіхановська закликала обговорити політичну кризу в Білорусі в ході самітів G7, НАТО, ЄС-США, а також на саміті за участю президентів Росії і США.

Також вона рекомендувала запросити до участі білоруські демократичні сили і підтримати ЄС в організації міжнародної конференції високого рівня з врегулювання кризи в Білорусі за участю основних зацікавлених сторін розробити пакет допомоги США, заснований на всеосяжному плані ЄС для демократичної Білорусі. Важливо запевнити білорусів в тому, що вони отримають допомогу після змін.

"Ці дії могли б стати поштовхом для початку транзиту влади - саме цього вимагають білоруси. Інакше Лукашенко та інші диктатори по всьому світу будуть відчувати себе безкарними і продовжать вільно порушувати міжнародні норми, щоб знищувати своїх супротивників",- вважає опозиціонерка.