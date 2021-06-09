Тіхановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сполучені Штати розширити санкції проти Білорусі. Зокрема, проти пособників невизнаного президента Олександра Лукашенка.
Про це Тіхановська заявила під час онлайн-зустрічі в Сенаті США в Комітеті у закордонних справах, передає прес-служба політика.
"Я настійно закликаю Сполучені Штати розширити санкції проти пособників Лукашенка, які фінансують режим, включаючи такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод, виявити джерела іноземного фінансування режиму і націлити санкції на них", - заявила вона.
При цьому Тіхановська додала, що Лукашенко своїми діями може перетворити Білорусь на європейську Північну Корею.
Також Тіхановська закликала обговорити політичну кризу в Білорусі в ході самітів G7, НАТО, ЄС-США, а також на саміті за участю президентів Росії і США.
Також вона рекомендувала запросити до участі білоруські демократичні сили і підтримати ЄС в організації міжнародної конференції високого рівня з врегулювання кризи в Білорусі за участю основних зацікавлених сторін розробити пакет допомоги США, заснований на всеосяжному плані ЄС для демократичної Білорусі. Важливо запевнити білорусів в тому, що вони отримають допомогу після змін.
"Ці дії могли б стати поштовхом для початку транзиту влади - саме цього вимагають білоруси. Інакше Лукашенко та інші диктатори по всьому світу будуть відчувати себе безкарними і продовжать вільно порушувати міжнародні норми, щоб знищувати своїх супротивників",- вважає опозиціонерка.
Нагадаємо, 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ - від білоруського "бела-чирвона-Бели сцяг") прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.
Зазначимо, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська наприкінці травня підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.
Додамо, що раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.