Тихановская в новом видеообращении обратилась к лидерам ЕС

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Об этом она заявила в видеообращении.

Тихановская заявила, что люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси", - заявила она.

По ее словам, этот совет возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

Напомним, у Светланы Тихановской призывают белорусов проводить мирные акции и требуют от местных органов власти непризнания официальных результатов президентских выборов.

Также Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась только введением санкций.

Кроме того, 19 августа должно состояться экстренное заседание Совета Европы по Беларуси.