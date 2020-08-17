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Глава Совета Европы созвал экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси

Брюссель, Понедельник 17 августа 2020 14:10
Глава Совета Европы созвал экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси
Фото: Шарль Мишель (facebook.com/CharlesMiche)
Автор: Игорь Литвиненко

В Совете Европы считают недопустимым насилие против демонстрантов

Совет Европы проведет экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси. Заседание состоится в среду, 19 августа.

Об этом в Twitter написал глава Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, саммит пройдет в режиме видеоконференции. Его начало запланировано на 12:00 по среднеевропейскому времени (14:00 по Киеву).

Мишель отметил, что насилие против демонстрантов, которое наблюдается в Беларуси, неприемлемо и недопустимо.

"Я созываю собрание членов Совета Европы в среду, 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера", - написал Мишель.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что ЕС не признает результаты выборов в Беларуси, а также начали готовить пакет санкций в отношении ответственных за фальсификации во время голосования и силовой разгон демонстрантов.

Также РБК-Украина писало, что Совет Европы выразил готовность поддержать белорусские реформы.

Отметим, по официальным результатам выборов, победу одержал Александр Лукашенко. При этом сразу после голосования в Беларуси прошли акции протеста. За первые три дня правоохранители использовали силу против демонстрантов, в ходе протестов были задержаны около 7 тысяч человек.

Сейчас в стране проходят массовые забастовки.

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