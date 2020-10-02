Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о выборах в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она ожидает, что Меркель станет посредником в вопросе переговоров о новых выборах в Беларуси.
Об этом Тихановская заявила , говоря об ожиданиях от предстоящей встречи с главой немецкого правительства, сообщает DW.
“Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси, а также возможность, чтобы она сыграла роль посредника в переговорах относительно новых выборов в Беларуси”, - заявила она.
В то же время, как считает Тихановская, в переговорах о будущем Беларуси должна принимать участие и Россия.
Напомним, ранее Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с российским коллегой Владимиром Путины относительно ситуации в Беларуси.
Встреча между Тихановской и Макроном состоялась в Литве 29 сентября. По итогам встречи белорусская оппозиционерка заявила, что президент Франции пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси.
До этого Тихановская сообщала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем.
Также РБК-Украина писало, что Тихановская приступила к формированию теневого правительства.