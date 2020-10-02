Тіхановська хоче залучити Меркель до переговорів про вибори в Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська сподівається на підтримку канцлера ФРН Анґели Меркель. Вона очікує, що Меркель стане посередником у переговорах щодо нових виборів у Білорусі.

Про це Тіхановська заявила, говорячи про очікування від майбутньої зустрічі з очільницею німецького уряду, повідомляє DW.

“Ми обговоримо з Анґелою Меркель ситуацію в Білорусі, а також можливість, щоб вона відіграла роль посередника у переговорах щодо нових виборів у Білорусі”, - заявила вона.

Водночас, як вважає Тіхановська, у перемовинах щодо майбутнього Білорусі має брати участь і Росія.

Нагадаємо, раніше Тіхановська підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з російським колегою Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

Зустріч між Тіхановською і Макроном відбулася в Литві 29 вересня. За підсумками зустрічі білоруська опозиціонерка заявила, що президент Франції пообіцяв допомогти у вирішенні кризи в Білорусі.

До цього Тіхановська повідомляла, що Білорусь і Росія є дружніми народами і назвала Путіна мудрим керівником.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська приступила до формування тіньового уряду.