Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси, - Тихановская

Фото: Светлана Тихановская после встречи с Макроном (delfi.lt)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал всевозможную помощь в разрешении кризиса в Беларуси. Стороны встретились в Вильнюсе сегодня утром.

Об этом сообщает издание Delfi.

Тихановская отметила, что Макрон разделяет позицию по необходимости скорейшего разрешения ситуации, особенно в контексте политзаключенных.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – сказала Тихановская журналистам после встречи.



Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси и необходимости уйти с президентской должности для Александра Лукашенко.