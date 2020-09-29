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Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси, - Тихановская

Вильнюс, Вторник 29 сентября 2020 10:53
Макрон пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская после встречи с Макроном (delfi.lt)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал всевозможную помощь в разрешении кризиса в Беларуси. Стороны встретились в Вильнюсе сегодня утром.

Об этом сообщает издание Delfi.

Тихановская отметила, что Макрон разделяет позицию по необходимости скорейшего разрешения ситуации, особенно в контексте политзаключенных.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – сказала Тихановская журналистам после встречи.

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси и необходимости уйти с президентской должности для Александра Лукашенко.

Напомним, Тихановская также заявляла, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

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