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Тихановская поддержала идею привлечения Путина к переговорам по Беларуси

Четверг 01 октября 2020 13:00
Тихановская поддержала идею привлечения Путина к переговорам по Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с российским коллегой Владимиром Путины относительно ситуации в Беларуси. При этом оппозиция пока не получала сигналов о желании соседних стран выступить в качестве посредников урегулирования ситуации в стране.

Об этом Тихановская заявила в интервью французской радиостанции RTL.

"Мы всегда говорили, что по-прежнему открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах", - сказала она.

Оппозиционерка добавила, что Макрон во время встречи с ней показал хорошее понимание ситуации в Беларуси.

Напомним, 29 сентября в Литве состоялась встреча между Тихановской и Макроном. По итогам встречи белорусская оппозиционерка заявила, что президент Франции пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси.

До этого Тихановская сообщала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская приступила к формированию теневого правительства.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинБеларусьСветлана Тихановская
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