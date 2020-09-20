Против России мы абсолютно ничего не имеем, - Тихановская

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия являются дружественными странами. Также она назвала президента Российской Федерации Владимира Путина мудрым руководителем.

Об этом она заявила в интервью российскому изданию РБК.

"Мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что русские, как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", - сказала Тихановская.

Она также предположила, что российскому лидеру понравится новый президент Беларуси.

"Уже на этих выборах будет избран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чем договориться и разговаривал с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - сказала Тихановская.

Также оппозиционерка считает, что митинги в Беларуси не являются прозападной или пророссийской борьбой.

"Это выступления против одного человека, к которому наши люди утратили доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни каких-либо других стран", - объяснила одна из лидеров оппозиции Беларуси.

"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем", - добавила она.

Напомним, уже 43-й день подряд белорусы выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических узников.

Также Тихановская отреагировала на вчерашние задержания участников антиправительственной акции протеста в Минске.