ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Против России мы абсолютно ничего не имеем, - Тихановская

Воскресенье 20 сентября 2020 17:00
Против России мы абсолютно ничего не имеем, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия являются дружественными странами. Также она назвала президента Российской Федерации Владимира Путина мудрым руководителем.

Об этом она заявила в интервью российскому изданию РБК.

"Мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что русские, как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", - сказала Тихановская.

Она также предположила, что российскому лидеру понравится новый президент Беларуси.

"Уже на этих выборах будет избран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чем договориться и разговаривал с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - сказала Тихановская.

Также оппозиционерка считает, что митинги в Беларуси не являются прозападной или пророссийской борьбой.

"Это выступления против одного человека, к которому наши люди утратили доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни каких-либо других стран", - объяснила одна из лидеров оппозиции Беларуси.

"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем", - добавила она.

Напомним, уже 43-й день подряд белорусы выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических узников.

Также Тихановская отреагировала на вчерашние задержания участников антиправительственной акции протеста в Минске.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Светлана Тихановская
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь