ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тихановская готова предоставить Лукашенко иммунитет в ходе смены власти в Беларуси

Автор: Инна Собора

Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская предложила предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Она согласна на такой вариант для смены власти в стране.

Самые читаемые новости

Об этом пишет DW.

Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно уйти с поста президента Беларуси.

Напомним, Тихановская уверена, что протесты в Беларуси могут продлиться недели, месяцы и даже годы, белорусский народ больше не будет терпеть режим Лукашенко.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьАлександр Лукашенко