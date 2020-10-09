Тихановская готова предоставить Лукашенко иммунитет в ходе смены власти в Беларуси

Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская предложила предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Она согласна на такой вариант для смены власти в стране.

Об этом пишет DW.

Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно уйти с поста президента Беларуси.

Напомним, Тихановская уверена, что протесты в Беларуси могут продлиться недели, месяцы и даже годы, белорусский народ больше не будет терпеть режим Лукашенко.