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Недели, месяцы и даже годы: Тихановская рассказала, сколько продлятся протесты

Минск, Понедельник 21 сентября 2020 15:36
Недели, месяцы и даже годы: Тихановская рассказала, сколько продлятся протесты
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская уверена, что протесты в Беларуси могут продлиться недели, месяцы и даже годы. Она считает, что белорусский народ больше не будет терпеть режим действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

"Лукашенко надеется, что наш протест будет ослабевать. Но мы будем протестовать так долго, сколько понадобится - недели, месяцы и даже годы, если это будет необходимо", - отметила она.

По ее словам, белорусы больше не будут "заложниками режима Лукашенко". Она также подчеркнула, что только под международным давлением власти пойдут на диалог с народом.

Кроме того, Тихановская предложила Европарламенту список официальных лиц Беларуси для введения против них санкций.

Напомним, накануне в Беларуси снова прошли многотысячные акции протеста с требованием провести новые выборы президента и освободить всех политзаключенных.

Только по официальным данным местного МВД, вчера прошли 24 протестные акции. Наиболее масштабные были в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве. В общей сложности за сутки задержаны 442 человека.

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