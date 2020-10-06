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Лукашенко дадут уйти, если он оставит Беларусь в покое, - Тихановская

Вторник 06 октября 2020 12:08
Лукашенко дадут уйти, если он оставит Беларусь в покое, - Тихановская
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Александру Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ. При этом данный вопрос еще требует диалога.

Об этом на пресс-конференции в Германии заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба.

По словам оппозиционерки, сейчас многие протестующие хотят, чтобы Лукашенко судили, однако большинство будет готово отпустить его.

"Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога", - сказала Тихановская.

Ранее РБК-Украина писало, что Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить его поддержку Александра Лукашенко. При этом она видит Россию в качестве посредника, вместе с Францией и Германией, для урегулирования ситуации в Беларуси.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно уйти с поста президента Беларуси.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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