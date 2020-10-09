Тіхановска готова надати Лукашенку імунітет в ході зміни влади в Білорусі

Білоруська опозиционнерка Світлана Тіхановська запропонувала надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань. Вона згодна на такий варіант для зміни влади в країні.

Про це пише DW.

Тіхановська зазначила, що не може пробачити Лукашенко його злочину, але усвідомлює, що імунітет йому повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

"Якщо рішенням стане те, що він виїде куди-небудь на морі і буде там проводити час, то це допустимо", - зазначила Тихановская.

Раніше Тихановская заявила, що Лукашенко дозволять піти без суду, якщо він залишить у спокої білоруський народ.

До цього президент Франції Еммануель Макрон закликав Олександра Лукашенка добровільно піти з поста президента Білорусі.

Нагадаємо, Тихановская впевнена, що протести в Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки, білоруський народ більше не буде терпіти режим Лукашенка.