Макрон о ситуации в Беларуси: Лукашенко должен уйти

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом власти. Он считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти поста президента.

Об этом Макрон заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche, сообщает DW.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой. Очевидно, ему придется уйти", - сказал он.

Макрон заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", - сказал Макрон.

Особого уважения при этом, по словам французского президента, заслуживают участвующие в протестах женщины.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил на новый президентский срок. После тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

В то же время Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.

В Минске 26 сентября возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко.