UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Тихановська приїхала на місце прильоту в Києві та зробила різку заяву про Лукашенка

14:05 25.05.2026 Пн
2 хв
Лідерка білоруської опозиції назвала справжню суть путінського режиму
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Світлана Тихановська (Getty Images)

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала місце російського удару у Києві та звинуватила диктатора Олександра Лукашенка у причетності до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тихановської в X.

Читайте також: ISW озвучив справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву

Вона наголосила, що Росія намагається зламати українців "страхом, темрявою та постійними нічними атаками". Тихановська зауважила, що кожен удар "викриває справжню суть путінського режиму - режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів".

"І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - йдеться у її заяві.

Вона додала, що білоруси підтримують Україну - не тому, що це "політично коректно", а тому, що "відчуваємо цей біль як свій власний".

"Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконаний: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

Атака на Київ та область 24 травня

Нагадаємо, в ніч на 24 травня країна-агресорка випустила по Україні 90 ракет різних типів - серед них балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.

Головною ціллю масованого удару став Київ. За останніми даними, 87 людей постраждали, троє з них - діти. Загинули двоє осіб.

Зазначимо, пошкодження зафіксували в усіх районах столиці. Окупанти цілили в житлові будинки, школи та продуктовий ринок біля станції метро "Лук'янівська". Постраждали й культурні об'єкти - будівля Міністерства закордонних справ, художній музей і музей "Чорнобіль".

РБК-Україна побувало на місці події та показало наслідки воєнного злочину Росії у репортажі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна в УкраїніСвітлана Тіхановська