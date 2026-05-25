Тихановская приехала на место прилета в Киеве и сделала резкое заявление о Лукашенко

Она подчеркнула, что Россия пытается сломать украинцев "страхом, темнотой и постоянными ночными атаками". Тихановская отметила, что каждый удар "разоблачает истинную суть путинского режима - режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ".

"И режим Лукашенко несет за это свою долю ответственности, потому что позволил использовать территорию Беларуси для агрессии, для запуска ракет и для размещения российского оружия", - говорится в ее заявлении.

Она добавила, что белорусы поддерживают Украину - не потому, что это "политически корректно", а потому, что "чувствуем эту боль как свою собственную".

"Мы видим ваше мужество после каждого удара. Это и есть настоящая сила. И я убеждена: ни одна ракета не сможет сломать народ, который борется за свою свободу и достоинство", - отметила лидер белорусской оппозиции.

Атака на Киев и область 24 мая

Напомним, в ночь на 24 мая страна-агрессор выпустила по Украине 90 ракет различных типов - среди них баллистическая ракета средней дальности "Орешник" - и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Главной целью массированного удара стал Киев. По последним данным, 87 человек пострадали, трое из них - дети. Погибли два человека.