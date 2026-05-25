ISW озвучив справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву
Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Погрози перед 9 травня
За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, зокрема із застосуванням "Орєшника", у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала.
Також у звіті зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору.
Удар по Києву та реакція ISW
Як зазначають в ISW, російський удар по Києву став частиною спроб Путіна “перекрити приниження”, пов’язане з критикою параду Перемоги.
"Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Володимира Путіна щодо стирання приниження, пов’язаного з парадом Перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики", - йдеться у звіті.
Аналітики також наголошують, що атака порушує заявлений "дух" триденного перемир’я та свідчить про відсутність дотримання домовленостей, якщо вони не дають вигоди Москві.
Критика російських "воєнкорів"
У звіті також наведено реакції російських воєнних блогерів, які назвали удари радше символічними та неефективними.
Вони зазначали, що:
- удари є дорогими, але не мають військової цінності
- російські війська мають проблеми з ресурсами на фронті
- пріоритет ударів не відповідає реальним потребам армії РФ.
Окремі блогери заявляли, що Україна продовжує завдавати ефективних ударів по російській логістиці, попри атаки на Київ.
Провали на фронті - справжній контекст
Російські війська не досягають значного просування у весняно-літній кампанії 2026 року. Українські сили продовжують контратаки і завдають ударів вглиб російської території.
На думку ISW, командування РФ могло завдати удару по Києву саме для того, щоб відвернути увагу від фронтових невдач і показати "силу" внутрішньої та міжнародної аудиторії.
Атака на Київ та область 24 травня
В ніч на 24 травня РФ випустила в Україні 90 ракет різних типів - серед них балістична ракета середньої дальності "Орєшник" - та 600 безпілотників. Сили ППО збили 55 ракет і 549 дронів.
Головною ціллю масованого удару став Київ.
За останніми даними, 87 людей постраждали, троє з них - діти. Двоє загинули.
Пошкодження зафіксували в усіх районах столиці. Окупанти цілили в житлові будинки, школи та продуктовий ринок біля станції метро "Лук'янівська".
РБК-Україна побувало на місці події та показало наслідки воєнного злочину Росії у репортажі.
Постраждали й культурні об'єкти - будівля Міністерства закордонних справ, художній музей і музей "Чорнобіль".
Крім столиці, під удар потрапила Біла Церква на Київщину. Повітряні сили підтвердили: туди вдарили "Орєшником".
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.