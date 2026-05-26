Тихановська оцінила залежність Лукашенка від Путіна на тлі загроз втягнення Білорусі у війну

"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко діє виключно в інтересах Кремля та готовий пожертвувати суверенітетом Білорусі, аби зберегти владу.

"Лукашенко служить інтересам Росії, а не інтересам білоруського народу. Він готовий зрадити наш суверенітет, нашу незалежність, аби лише залишитися при владі. Тож, будь ласка, не думайте, що Лукашенка можна розділити", - сказала вона.

Тихановська наголосила, що спроби міжнародних партнерів вплинути на білоруського лідера не матимуть відчутного результату.

Вона також заявила, що між Лукашенком і Путіним існує тісний політичний союз, який неможливо розірвати зовнішнім тиском.

"Лукашенко та Путін мають симбіотичну дружбу, вони підтримують одне одного, використовують одне одного. І, звичайно, це ілюзія, що їх можна розділити", - підкреслила вона.