Тихановская оценила зависимость Лукашенко от Путина на фоне угроз втягивания Беларуси в войну

"Он выполнит все приказы Путина, но делает это против воли белорусского народа", - сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко действует исключительно в интересах Кремля и готов пожертвовать суверенитетом Беларуси, чтобы сохранить власть.

"Лукашенко служит интересам России, а не интересам белорусского народа. Он готов предать наш суверенитет, нашу независимость, лишь бы остаться у власти. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Лукашенко можно разделить", - сказала она.

Тихановская подчеркнула, что попытки международных партнеров повлиять на белорусского лидера не будут иметь ощутимого результата.

Она также заявила, что между Лукашенко и Путиным существует тесный политический союз, который невозможно разорвать внешним давлением.

"Лукашенко и Путин имеют симбиотическую дружбу, они поддерживают друг друга, используют друг друга. И, конечно, это иллюзия, что их можно разделить", - подчеркнула она.