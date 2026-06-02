"Ти збожеволів": Трамп влаштував скандал Нетаньяху і звинуватив у невдячності

Що Трамп сказав Нетаньяху

Трамп був розлючений через те, що Ізраїль продовжував ескалацію в Лівані - і це, за його словами, загрожувало зірвати переговори з Іраном.

Під час розмови він заявив ізраїльському прем'єру, що бомбардування Бейрута лише ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені.

"Ти, чорт забирай, збожеволів. Ти б був у в'язниці, якби не я. Я рятую тебе. Усі тебе зараз ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це", - наводить слова Трампа один з американських чиновників.

Інше джерело уточнило, що в певний момент Трамп прямо крикнув: "Що ти, чорт забирай, робиш?"

Про в'язницю і невдячність

Трамп також нагадав Нетаньяху про власну підтримку під час судового процесу щодо корупції - і натякнув, що саме завдяки цьому той уникнув ув'язнення.

За словами американського чиновника, Трамп "розгромив" Нетаньяху в цій розмові. Реакція ізраїльського прем'єра, за тими ж свідченнями, була такою: "Добре, добре, просто переконайтеся, що про все подбали".

Ізраїль планував завдати авіаудару по Бейруту, однак Трамп заблокував цей намір.

Крім того, він висловив занепокоєння через кількість загиблих серед мирного населення Лівану. Окремо американський президент заперечив проти тактики, коли ізраїльські військові знищують цілі будівлі заради ліквідації одного командира "Хезболли".

Після розмови Ізраїль підтвердив: ударів по цілях у Бейруті більше не планується.

Ізраїльський прем'єр після розмови оприлюднив заяву: якщо "Хезболла" не припинить атаки, Ізраїль завдасть ударів по Бейруту.

"Наша позиція залишається незмінною", - написав він.

При цьому Нетаньяху підтвердив, що наземна операція на півдні Лівану триватиме за затвердженими планами.