"Ты сошел с ума": Трамп устроил скандал Нетаньяху и обвинил в неблагодарности

Что Трамп сказал Нетаньяху

Трамп был взбешен из-за того, что Израиль продолжал эскалацию в Ливане - и это, по его словам, грозило сорвать переговоры с Ираном.

Во время разговора он заявил израильскому премьеру, что бомбардировка Бейрута лишь еще больше изолирует Израиль на международной арене.

"Ты, черт возьми, сошел с ума. Ты бы был в тюрьме, если бы не я. Я спасаю тебя. Все тебя сейчас ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого", - приводит слова Трампа один из американских чиновников.

Другой источник уточнил, что в определенный момент Трамп прямо крикнул: "Что ты, черт возьми, делаешь?"

О тюрьме и неблагодарности

Трамп также напомнил Нетаньяху о собственной поддержке во время судебного процесса по коррупции - и намекнул, что именно благодаря этому тот избежал заключения.

По словам американского чиновника, Трамп "разгромил" Нетаньяху в этом разговоре. Реакция израильского премьера, по тем же свидетельствам, была следующей: "Хорошо, хорошо, просто убедитесь, что обо всем позаботились".

Израиль планировал нанести авиаудар по Бейруту, однако Трамп заблокировал это намерение.

Кроме того, он выразил обеспокоенность из-за количества погибших среди мирного населения Ливана. Отдельно американский президент возразил против тактики, когда израильские военные уничтожают целые здания ради ликвидации одного командира "Хезболлы".

После разговора Израиль подтвердил: ударов по целям в Бейруте больше не планируется.

Израильский премьер после разговора обнародовал заявление: если "Хезболла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удары по Бейруту.

"Наша позиция остается неизменной", - написал он.

При этом Нетаньяху подтвердил, что наземная операция на юге Ливана будет продолжаться по утвержденным планам.