"Ты можешь больше нас не бить?". Чисора обратился к Усику от имени британских боксеров (видео)
Ветеран британского бокса Дерек Чисора встретился с Александром Усиком после победы украинца над Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Чисоры.
О чем попросил Чисора
Британский ветеран, которого Усик победил в 2020 году, с юмором обратился к украинцу:
"Трехкратный абсолютный чемпион мира, не мог бы ты, пожалуйста, прекратить нас бить?".
Соль шутки в том, что Усик не только удерживает все основные титулы в супертяжелом весе, но и с каждым боем укрепляет статус самого опасного соперника для британских хевивейтеров.
Начиная с 2018 года, он встречался на ринге с пятью британскими бойцами и одержал в этих поединках восемь побед. С 2020 года Усик бился только с британцами: семь раз победил, отобрав у них все чемпионские пояса в хевивейте.
Все победы Усика над британцами:
- 10.11.2018. Тони Белью (крузервейт, нокаут, 8 раунд)
- 31.10.2020. Дерек Чисора (единогласное решение судей)
- 25.09.2021. Энтони Джошуа (единогласное решение судей)
- 20.08.2022. Энтони Джошуа (раздельное решение судей)
- 26.08.2023. Даниэль Дюбуа (нокаут, 9 раунд)
- 18.05.2024. Тайсон Фьюри (раздельное решение судей)
- 21.12.2024. Тайсон Фьюри (единогласное решение судей)
- 19.07.2025. Даниэль Дюбуа (нокаут, 5 раунд)
Ранее опубликовали полное видео боя Усик - Дюбуа с эффектным нокаутом.
Также читайте, в чем Дюбуа превзошел Усика и что насчитали судьи до нокаута.