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У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки

Лондон, Неділя 20 липня 2025 10:29
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У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки Фото: Дюбуа бив частіше, Усик – точніше (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Стала відома статистика бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа та суддівські записки на момент нокауту. Є моменти, в яких британець перевершив українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Compubox.

Дюбуа бив частіше

Загалом британець завдав більше ударів – 179 проти 153 у Усика. Однак українець продемонстрував набагато кращу влучність: 57 проти 35.

Дюбуа випереджав Усика за кількістю ударів у стартових трьох раундах, однак за точними – лише в третьому. Натомість у вирішальному, п'ятому раунді український боксер завдав 12 точних ударів, а британець – лише два.

Статистика реваншу Усик – Дюбуа:

  • Влучні удари: 57–35
  • Всього ударів: 153–179
  • Влучні джеби: 21–11
  • Влучні силові удари: 36–24

У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки

Судді відкрили карти

Суддівські картки також свідчать про впевнений контроль Усика над поєдинком.

Українець вигравав після чотирьох раундів. Один суддя віддав Усику всі раунди. Інші двоє побачили перемогу українця у трьох періодах з чотирьох, віддавши перевагу Дюбуа у третьому.

Усик – Дюбуа: підсумкові оцінки суддів:

  • Бенуа Руссель (Канада): 40-36
  • Патрік Морлі (США): 39-37
  • Майк Росс (США): 39-37

У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки

Дивіться повний відеоогляд поєдинку, який охрестили "боєм століття".

Також читайте, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої проти Усика та коли вони мають відбутися.

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