У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки
Стала відома статистика бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа та суддівські записки на момент нокауту. Є моменти, в яких британець перевершив українця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Compubox.
Дюбуа бив частіше
Загалом британець завдав більше ударів – 179 проти 153 у Усика. Однак українець продемонстрував набагато кращу влучність: 57 проти 35.
Дюбуа випереджав Усика за кількістю ударів у стартових трьох раундах, однак за точними – лише в третьому. Натомість у вирішальному, п'ятому раунді український боксер завдав 12 точних ударів, а британець – лише два.
Статистика реваншу Усик – Дюбуа:
- Влучні удари: 57–35
- Всього ударів: 153–179
- Влучні джеби: 21–11
- Влучні силові удари: 36–24
Судді відкрили карти
Суддівські картки також свідчать про впевнений контроль Усика над поєдинком.
Українець вигравав після чотирьох раундів. Один суддя віддав Усику всі раунди. Інші двоє побачили перемогу українця у трьох періодах з чотирьох, віддавши перевагу Дюбуа у третьому.
Усик – Дюбуа: підсумкові оцінки суддів:
- Бенуа Руссель (Канада): 40-36
- Патрік Морлі (США): 39-37
- Майк Росс (США): 39-37
Дивіться повний відеоогляд поєдинку, який охрестили "боєм століття".
Також читайте, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої проти Усика та коли вони мають відбутися.