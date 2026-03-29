У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО

06:25 29.03.2026 Нд
2 хв
Багато хто здогадувався саме про таку причину відмови від прийняття України до Альянсу
aimg Никончук Анастасія
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО

Україна і НАТО досягли безпрецедентного рівня співробітництва, однак, незважаючи на тісну взаємодію, питання членства досі стримується політичними факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.

Безпрецедентна співпраця

Україна та Північноатлантичний альянс перебувають на максимально близькому рівні взаємодії за всю історію відносин.

Це стосується як політичного діалогу, так і практичного військового співробітництва.

Зазначається, що контакти між сторонами стали більш інтенсивними і будуються на довірі.

При цьому Київ продовжує шукати нові формати взаємодії, щоб ефективніше доносити свою позицію до партнерів і враховувати їхні підходи.

Частина країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена НАТО і підтримує постійну координацію.

Чому Україна не в НАТО

Головним фактором, який стримує процес вступу, видання називає вплив Росії.

"Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому - це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а дуже швидко зруйнувати", - зазначає видання.

Три ключові міфи

За оцінкою авторів, ця позиція спирається на низку поширених тверджень.

Серед них - теза про нібито обіцянки нерозширення НАТО на схід, яка не відповідає дійсності.

Ще один аргумент стосується ризику прямого конфлікту з Росією в разі вступу України до Альянсу.

Однак підкреслюється, що агресія проти України почалася задовго до будь-яких реальних перспектив членства.

"Навіть Генрі Кіссінджер, який довго вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає", - цитує видання.

Роль України в безпеці Європи

Також спростовується твердження про те, що саме прагнення України до НАТО стало причиною війни.

У матеріалі підкреслюється, що реальні цілі Росії пов'язані зі знищенням української державності.

"Росія почала війну, тому що хотіла - і досі хоче - знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність", - йдеться в матеріалі.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість глибокої перебудови НАТО за принципом "оплати за участь", що, за оцінками, може стати спробою переглянути відносини з Альянсом.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО не впоралося з випробуванням, вказавши на відмову країн Альянсу підтримати американську операцію проти Ірану.

У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
