В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО

Украина и НАТО достигли беспрецедентного уровня сотрудничества, однако, несмотря на тесное взаимодействие, вопрос членства до сих пор сдерживается политическими факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph .

Беспрецедентное сотрудничество

Украина и Североатлантический альянс находятся на максимально близком уровне взаимодействия за всю историю отношений.

Это касается как политического диалога, так и практического военного сотрудничества.

Отмечается, что контакты между сторонами стали более интенсивными и строятся на доверии.

При этом Киев продолжает искать новые форматы взаимодействия, чтобы эффективнее доносить свою позицию до партнеров и учитывать их подходы.

Часть стран уже фактически рассматривает Украину как будущего члена НАТО и поддерживает постоянную координацию.

Почему Украина не в НАТО

Главным фактором, который сдерживает процесс вступления, издание называет влияние России.

"Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем — это только политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а очень быстро разрушить", — отмечает издание.

Три ключевых мифа

По оценке авторов, эта позиция опирается на ряд распространенных утверждений.

Среди них — тезис о якобы обещаниях нерасширения НАТО на восток, который не соответствует действительности.

Еще один аргумент касается риска прямого конфликта с Россией в случае вступления Украины в Альянс.

Однако подчеркивается, что агрессия против Украины началась задолго до любых реальных перспектив членства.

"Даже Генри Киссинджер, долго считавший, что Украину не следует приглашать в НАТО, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет", — цитирует издание.

Роль Украины в безопасности Европы

Также опровергается утверждение о том, что именно стремление Украины в НАТО стало причиной войны.

В материале подчеркивается, что реальные цели России связаны с уничтожением украинской государственности.

"Россия начала войну, потому что хотела — до сих пор хочет — уничтожить Украину, ликвидировать украинскую государственность и стереть украинскую идентичность", — говорится в материале.