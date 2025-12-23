The Telegraph: Названо найуразливішу для російського вторгнення державу Європи

На тлі зростання геополітичної напруженості дедалі частіше лунають оцінки, що вказують на слабкі місця європейської системи оборони проти загроз, зокрема тих, що походять від Росії.

Особливу увагу експертів привертають держави, які не володіють достатніми засобами виявлення загроз і можливостями їх нейтралізації.

Ірландія як вразлива ланка європейської безпеки

Сенатор Ірландії та капітан армії у відставці Том Клонан заявив, що його країна "є найслабшою ланкою Європи в питаннях безпеки, оборони та розвідки".

За його словами, Дублін не має у своєму розпорядженні сучасних датчиків для виявлення загроз і не має озброєнь, здатних їх зупинити, що робить країну "абсолютно беззахисною і провокаційно слабкою".

Як зазначає The Telegraph, потенційні ризики для Ірландії найчастіше пов'язані не з прямим військовим вторгненням, а із загрозами в так званій сірій зоні.

Насамперед ідеться про мережу підводних кабелів і газопроводів у прилеглих водах. За оцінками аналітиків, близько трьох чвертей ключових трансатлантичних кабелів проходять через або поруч з ірландськими кордонами.

Активність РФ і відсутність реакції

Видання нагадує, що в листопаді минулого року російський розвідувальний корабель "Янтар" був помічений біля кабелів, якими користуються Microsoft і Google, чиї європейські штаб-квартири розташовані в Ірландії.

При цьому країна не має сучасних радіолокаційних і гідроакустичних систем і часто дізнається про операції Росії лише від союзників, зокрема Великої Британії.

Також згадується інцидент грудня 2023 року, коли британський військовий корабель і вертоліт витіснили російський підводний човен поблизу гавані Корк.

Окремо йдеться про переліт президента України Володимира Зеленського, під час якого в повітряному просторі були помічені безпілотники.

Попри подію, ірландська влада не дала публічних роз'яснень і не оголосила про перегляд оборонної політики.