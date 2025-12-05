Ірландія почала розслідування інциденту з дронами і літаком Зеленського, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Journal .

За даними видання, правоохоронці почали розслідування інциденту після офіційного звернення з боку сил оборони Ірландії.

Це розслідування очолює Спеціальне детективне управління (SDU), яке відповідає за внутрішню державну безпеку, боротьбу з тероризмом та інші загрози, включно зі шпигунством.

Очікується, що SDU консультуватиметься з міжнародними партнерами в рамках розслідування.

При цьому прем'єр Ірландії Міхол Мартін наголосив, що вважає безпекову складову візиту президента Зеленського "особливо успішною".

За його словами, найближчим часом відбудеться засідання національної ради безпеки Ірландії, на якому можуть обговорити проблему з дронами.

"Я не хочу надто багато коментувати питання безпеки, але достатньо сказати, що ми, звісно, проведемо перевірку, і частиною цієї перевірки стане оцінка нашої спроможності реагувати на проблему з дронами", - додав він.

Глава ірландського уряду розповів, що Ірландія співпрацюватиме і "обмінюватиметься досвідом" з іншими членами ЄС, щоб зрозуміти, як вони справляються з подібними інцидентами.

"Ми підозрюємо, що багато чого з цього - спроби перевірки та розвідки", - зазначив він.

Також Мартін не став стверджувати, чи стоїть за інцидентами з дронами Росія.