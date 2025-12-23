Вопросы безопасности в одной из стран ЕС вновь оказались в центре внимания на фоне обсуждений уязвимости Европы и рисков, связанных с активностью России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.
На фоне роста геополитической напряженности все чаще звучат оценки, указывающие на слабые места европейской системы обороны против угроз, в частности, исходящих от России.
Особое внимание экспертов привлекают государства, не обладающие достаточными средствами обнаружения угроз и возможностями их нейтрализации.
Сенатор Ирландии и капитан армии в отставке Том Клонан заявил, что его страна "является самым слабым звеном Европы в вопросах безопасности, обороны и разведки".
По его словам, Дублин не располагает современными датчиками для выявления угроз и не имеет вооружений, способных их остановить, что делает страну "абсолютно беззащитной и провокационно слабой".
Как отмечает The Telegraph, потенциальные риски для Ирландии чаще всего связаны не с прямым военным вторжением, а с угрозами в так называемой серой зоне.
В первую очередь речь идет о сети подводных кабелей и газопроводов в прилегающих водах. По оценкам аналитиков, около трех четвертей ключевых трансатлантических кабелей проходят через или рядом с ирландскими границами.
Издание напоминает, что в ноябре прошлого года российский разведывательный корабль "Янтарь" был замечен возле кабелей, которыми пользуются Microsoft и Google, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирландии.
При этом страна не имеет современных радиолокационных и гидроакустических систем и зачастую узнает об операциях России лишь от союзников, в частности Великобритании.
Также упоминается инцидент декабря 2023 года, когда британский военный корабль и вертолет вытеснили российскую подводную лодку вблизи гавани Корк.
Отдельно говорится о перелете президента Украины Владимира Зеленского, во время которого в воздушном пространстве были замечены беспилотники.
Несмотря на произошедшее, ирландские власти не дали публичных разъяснений и не объявили о пересмотре оборонной политики.
Напоминаем, что страны Европейского союза, расположенные у границ России, намерены приступить к выработке конкретных шагов по укреплению обороны, рассматривая РФ как серьезную угрозу,
Отметим, что Ирландия заявила о готовности участвовать в мониторинге возможного прекращения огня и миротворческих инициативах в Украине, подтвердив намерение продолжать поддержку Киева в случае достижения мирного решения с Россией.