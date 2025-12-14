Росія - загроза: Фінляндія скликає саміт країн Східного флангу
Група країн Європейського Союзу, які розташовані біля російських кордонів, планує наступного тижня почати роботу над конкретними заходами посилення обороноздатності, оскільки РФ становить занадто велику загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в ефірі фінського телебачення заявив, що 16 грудня в Гельсінкі пройде саміт Східного флангу за участю Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. Учасники саміту планують домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС.
"Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", - сказав Орпо.
За його словами, лідери вказаних країн планують "надіслати Брюсселю чіткий сигнал" та отримати гроші на оборонні проєкти - для початку в розмірі 1,5 млрд євро. Проте вже наступного року в багаторічному бюджеті ЄС витрати можуть сягнути 135 мільярдів євро.
Серед планів новоствореної групи країн Східного флангу - отримати фінансування на покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ.
Зазначимо, тільки нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на його думку, Альянс є наступною військовою метою Росії. Він зазначив, що вже давно перестав розуміти, що відбувається в голові у глави Кремля Володимира Путіна.
У відповідь на це в Кремлі істерично відреагували черговими погрозами. Там заявили, що європейські країни нібито забули наслідки Другої світової війни, фактично пригрозивши НАТО вторгненням та підтвердивши слова Рютте.