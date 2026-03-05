Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет следующей после того, как Соединенные Штаты свергнут режим аятолл в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Politico.
Трамп заявил, что правительство США будет играть значительную роль в падении кубинского правительства. Также он намекнул, что к свержению Кубы будет причастно новое руководство Венесуэлы.
"Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные", - заявил он.
Трамп также заявил, что на Кубе, мол, усиливается нестабильность после того, как в Венесуэле сменился лидер. Он добавил, что "им нужна помощь, разговариваем с Кубой", и предположил, что ухудшение ситуации на острове - частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти.
"Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит... Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже упадет", - резюмировал он.
Добавим, не так давно Трамп допустил возможность "дружественного" захвата Кубы, у которой, по его словам, "сегодня нет ничего". Однако никаких других деталей он не раскрывал.
Напомним, что в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова. А в Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.
В Республиканской партии США недавно заявили, что в течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.