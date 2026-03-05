ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана

20:55 05.03.2026 Чт
2 мин
Война США и Израиля против Ирана только началась, а Трамп уже подыскал для Соединенных Штатов нового противника
aimg Антон Корж
Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет следующей после того, как Соединенные Штаты свергнут режим аятолл в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Politico.

Читайте также: Кризис между США и Кубой обостряется: Госдеп обвинил Гавану в запугивании

Трамп заявил, что правительство США будет играть значительную роль в падении кубинского правительства. Также он намекнул, что к свержению Кубы будет причастно новое руководство Венесуэлы.

"Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные", - заявил он.

Трамп также заявил, что на Кубе, мол, усиливается нестабильность после того, как в Венесуэле сменился лидер. Он добавил, что "им нужна помощь, разговариваем с Кубой", и предположил, что ухудшение ситуации на острове - частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти.

"Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит... Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже упадет", - резюмировал он.

Добавим, не так давно Трамп допустил возможность "дружественного" захвата Кубы, у которой, по его словам, "сегодня нет ничего". Однако никаких других деталей он не раскрывал.

Напомним, что в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова. А в Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

В Республиканской партии США недавно заявили, что в течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине