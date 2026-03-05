Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет следующей после того, как Соединенные Штаты свергнут режим аятолл в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Politico .

Трамп заявил, что правительство США будет играть значительную роль в падении кубинского правительства. Также он намекнул, что к свержению Кубы будет причастно новое руководство Венесуэлы.

"Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные", - заявил он.

Трамп также заявил, что на Кубе, мол, усиливается нестабильность после того, как в Венесуэле сменился лидер. Он добавил, что "им нужна помощь, разговариваем с Кубой", и предположил, что ухудшение ситуации на острове - частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти.