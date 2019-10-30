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Тейлор может первым публично выступить в Конгрессе США по импичменту Трампа, - CNN

Новости » В мире     30.10.2019 - 23:16
Тейлор может первым публично выступить в Конгрессе США по импичменту Трампа, - CNN
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Демократы считают, что кандидатура Тейлора идеально подошла бы для перевода слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа в публичную стадию

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может стать первым, кто выступит на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Сообщается, что демократы из профильных комитетов Палаты представителей, ведущие расследование, к настоящему моменту не направляли Тейлору соответствующий запрос.

Однако, по информации источника, они считают, что его кандидатура идеально подошла бы для перевода слушаний в публичную стадию.

Отмечается, что сам Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе.

Напомним, глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Как известно, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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