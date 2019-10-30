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Тейлор може першим публічно виступити в Конгресі США щодо імпічменту Трампа, - CNN

Новини » В світі     30.10.2019 - 23:16
Тейлор може першим публічно виступити в Конгресі США щодо імпічменту Трампа, - CNN
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Демократи вважають, що кандидатура Тейлора ідеально підійшла б для переходу слухань в рамках процедури імпічменту Трампа в публічну стадію

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор може стати першим, хто виступить на публічних слуханнях в Конгресі США в рамках процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело.

Повідомляється, що демократи з профільних комітетів Палати представників, які ведуть розслідування, наразі не надсилали Тейлору відповідний запит.

Однак, за інформацією джерела, вони вважають, що його кандидатура ідеально підійшла б для переходу слухань у публічну стадію.

Зазначається, що сам Тейлор також не заперечує проти того, щоб першим виступити на публічних слуханнях в Конгресі.

Нагадаємо, глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Володимира Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Як відомо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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