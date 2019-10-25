Сенатор США внес резолюцию против импичмента Трампа

Фото: Линдси Грэм (flickr.com_John Pemble)

Резолюция призывает Палату представителей проголосовать за начало официального расследования в отношении Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию с осуждением начатой Конгрессом процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По его словам, в начале процедуры были упущены важные шаги, которые на данный момент делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. Одним из таких факторов Грэм назвал обстоятельство, что республиканцам в Конгрессе ограничен доступ к этому процессу.

Сенатор считает, что такое поведение исключает детальный и внимательный подход к вопросу импичмента. Также Грэм заявил, что всё проходит незаконно, в состоянии секретности и несет угрозу институту президентства в Штатах.

Резолюция, опубликованная на сайте юридического комитета Сената, призывает Палату представителей проголосовать за начало официального расследования и предоставить американскому лидеру "конституционные гарантии".

В тексте документа отмечается, что нижняя палата американского Конгресса в нарушение "всех прецедентов и традиций" процедуры импичмента отказывает Трампу в "принципах справедливости", право на которые имеет каждый гражданин США.

Автор резолюции также призывает наделить представителей Республиканской партии равными с демократами полномочиями вызывать свидетелей.

Напомним, 23 октября конгрессмены-республиканцы сорвали выступление чиновницы Пентагона Лоры Купер, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Как известно, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

РБК-Украина сообщало, что временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.