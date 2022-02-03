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Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 14:09
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита запланировано подписание соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Все подробности визита Эрдоган в Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Разговор тет-а-тет

Около 13:00 Эрдоган прибыл в Мариинский дворец, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент лидеры проводят встречу тет-а-тет.

После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

В Украине построят завод Bayraktar

Утром министр обороны Алексей Резников выступил с брифингом для СМИ, на котором раскрыл детали одного из соглашений, которое сегодня будет подписано с Турцией. Речь идет о строительстве в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Также планируется создание центра обучения летчиков, которые будут управлять дронами.

Ожидания от встречи

Перед визитом в Украину Эрдоган выступил с заявлениями о предстоящих встречах. По его словам, сегодня 30-летие дипломатических отношений Турции с Украиной и визит имеет особое значение.

"Мы еще больше укрепим договорную основу наших отношений, подписав соглашения в различных сферах", - сказал он.

По его словам, в отношениях с Украиной достигнут серьезный прогресс, особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, туризм и оборонная промышленность.

"Несмотря на эпидемию, в прошлом году мы приняли в Турции более 2 миллионов украинских друзей, объем двусторонней торговли увеличился примерно на 60% по сравнению с 2020 годом и достиг 7,5 млрд долларов. Мы предпринимаем твердые шаги для достижения нашей цели в 10 миллиардов долларов. Я верю, что соглашение о свободной торговле, которое мы подпишем по случаю моего визита, позволит достичь этой цели в короткие сроки", - отметил он.

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Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
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